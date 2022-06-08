Короткотривалі дощі прогнозують лише на Закарпатті, Одещині, Миколаївщині та у тимчасово окупованому Криму. На всій іншій території України сяятиме сонце.

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Середня денна температура становитиме +27...+29 градусів. Найтепліше буде на території Запорізької та Дніпропетровської областей. Там прогнозують до +30 градусів. Найпрохолодніше – у тимчасово окупованому Криму. За даними синоптиків, температура повітря прогріється до +23...+25 градусів.

В українській столиці буде сонячно й тепло. У Києві обіцяють +27...+29 градусів тепла.

Прогноз синоптикині Діденко

Наталка Діденко зауважила, що літо почалося так, як просили. В Україні буде багато сонця. На більшості територій країни опади – малоймовірні.

Винятки – Карпати, Сумщина, Одеська, Миколаївська, Херсонська області та Крим. У цих частинах України пройдуть місцями короткочасні грозові дощі,

– заявила українська синоптикиня.

За даними Діденко, вітер буде південно-східний, помірний. Сильніші пориви прогнозують на Заході та Півдні. Синоптикиня зауважила, що юне літо підштовхує українців до спеки. Актуальними стають прості тканини й темні окуляри. Полуниці й черешні – далі з нами.

Окрім того, Діденко закликала українців брати з собою хоча б маленьку пляшечку води. Синоптикиня наголосила, що важливо не забувати: у цей час комусь можуть бути недоступними навіть такі звичні речі як-от чиста, вода, душ та свіжа полуниця.

Прогноз погоди у містах України 7 червня

Ужгород – +26...+28;

Львів – +27...+29;

Івано-Франківськ – +27...+29;

Тернопіль – +27...+29;

Чернівці – +26...+28;

Хмельницький – +27...+29;

Луцьк – +27...+29;

Рівне – +27...+29;

Житомир – +27...+29;

Вінниця – +27...+29;

Одеса – +24...+26;

Миколаїв – +27...+29;

Херсон – +27...+29;

Сімферополь – +23...+25;

Кропивницький – +27...+29;

Черкаси – +27...+29;

Чернігів – +26...+28;

Суми – +26...+28;

Полтава – +27...+29;

Дніпро – +28...+30;

Запоріжжя – +28...+30;

Донецьк – +27...+29;

Луганськ – +27...+29;

Харків – +27...+29;

Київ – +27...+29.



Прогноз погоди в Україні на 8 червня / Карта Укргідрометцентр