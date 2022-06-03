Відповідну інформацію повідомили місцеві видання. У Івано-Франківську дощ падав орієнтовно о 16 годині, а у Житомирі ще пізніше – орієнтовно о 20:30 2 червня.
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Через дощ затопило вулиці Івано-Франківська та Житомира
Місцеве видання Galka.if.ua повідомило, що злива у Івано-Франківську була короткочасною. Після дощу дороги на пішохідні доріжки затопило вулиці:
- Івана Павла;
- Гната Хоткевича;
- Володимира Івасюка;
- Івана Миколайчука;
- Олександра Довженка;
- Тараса Чорновола;
- Яна Матейки;
- Степана Бандери.
Через підтоплення у місті припинили курсувати тролейбуси № 3, 7, 10. Без світла залишились люди на вулицях Пулюя, Маланюка, Набережній імені Стефаника, Галицькій, Кобилянської.
Світлофори не працювали на перехресті Дністровської-Василіянок.
Дороги Івано-Франківська затопило після дощу: дивіться відео
Івано-Франківськ затопило після зливи/ Фото Galka
У Житомирі падав дощ з градом
У Житомирі ввечері орієнтовно о 20:30 падав дощ з градом. Після цього дороги та тротуари залила вода.
Суспільне написало, що пресофіцер обласного управління Держслужби з надзвичайних ситуацій Ярослав Мельник розповів їм, що стосовно наслідків негоди до них люди не звертались. Такою була ситуація о 20:30 2 червня.
Гроза була потужною, але минулася досить швидко. Наразі виклики про те, що потрібна допомога у ліквідації наслідків негоди, ще не поступали,
– Мельник.
Додав, що докладнішу інформацію про наслідки негоди в районах області вже матимуть 3 червня. Чи не найбільше підтопило перехрестя вулиць Покровської та Грушевського.
У Житомирі машини ледь не плавали на затоплених вулицях / Фото Суспільного
Коротко про останні негоди в Україні та світі
- 30 травня Бразилію накрили зливи та зсуви. На жаль, вже відомо про загибель 84 людей, ще 4 тисячі залишились без даху над головою.
- 22 травня військові попередили, що шторм з моря може викидати морські міни. Тому людей закликали не відвідувати пляжі, адже це може бути небезпечним.
- 21 травня Україну охопила справжня негода. Впродовж всього дня в різних регіонах спостерігалися сильні вітри та зливи.
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