Відповідну інформацію повідомили місцеві видання. У Івано-Франківську дощ падав орієнтовно о 16 годині, а у Житомирі ще пізніше – орієнтовно о 20:30 2 червня.

Читайте також Військові вкотре попередили: через шторм на узбережжя Чорного моря потрапляють міни

Через дощ затопило вулиці Івано-Франківська та Житомира

Місцеве видання Galka.if.ua повідомило, що злива у Івано-Франківську була короткочасною. Після дощу дороги на пішохідні доріжки затопило вулиці:

Івана Павла;

Гната Хоткевича;

Володимира Івасюка;

Івана Миколайчука;

Олександра Довженка;

Тараса Чорновола;

Яна Матейки;

Степана Бандери.

Через підтоплення у місті припинили курсувати тролейбуси № 3, 7, 10. Без світла залишились люди на вулицях Пулюя, Маланюка, Набережній імені Стефаника, Галицькій, Кобилянської.

Світлофори не працювали на перехресті Дністровської-Василіянок.

Дороги Івано-Франківська затопило після дощу: дивіться відео

Івано-Франківськ затопило після зливи/ Фото Galka

У Житомирі падав дощ з градом

У Житомирі ввечері орієнтовно о 20:30 падав дощ з градом. Після цього дороги та тротуари залила вода.

Суспільне написало, що пресофіцер обласного управління Держслужби з надзвичайних ситуацій Ярослав Мельник розповів їм, що стосовно наслідків негоди до них люди не звертались. Такою була ситуація о 20:30 2 червня.

Гроза була потужною, але минулася досить швидко. Наразі виклики про те, що потрібна допомога у ліквідації наслідків негоди, ще не поступали,

– Мельник.

Додав, що докладнішу інформацію про наслідки негоди в районах області вже матимуть 3 червня. Чи не найбільше підтопило перехрестя вулиць Покровської та Грушевського.

У Житомирі машини ледь не плавали на затоплених вулицях / Фото Суспільного

Коротко про останні негоди в Україні та світі

30 травня Бразилію накрили зливи та зсуви. На жаль, вже відомо про загибель 84 людей, ще 4 тисячі залишились без даху над головою.

22 травня військові попередили, що шторм з моря може викидати морські міни. Тому людей закликали не відвідувати пляжі, адже це може бути небезпечним.

21 травня Україну охопила справжня негода. Впродовж всього дня в різних регіонах спостерігалися сильні вітри та зливи.

Дивіться також – речник Одеської ОВА Сергій Братчук розповів, що Росія "начудила" в Чорному морі і змушує Україну розгрібати