О том, что Украина пытается доставить в Мариуполь гуманитарную помощь, в сети сообщил заместитель главы Офиса Президента Кирилл Тимошенко.

Читайте также Под бомбами греют снег, чтобы пить: украинцы ищут родственников в блокаде Мариуполя

Из Запорожья в Мариуполь отправилась колонна с гуманитаркой

Мариуполь – много усилий приложено к тому, чтобы коридор сегодня (12 марта – 24 канал) заработал, и люди получили помощь,

– написал Тимошенко.

Он отметил, что в Запорожье утром сформировали колонну с гуманитарным грузом и автобусами для эвакуации. Ее сопровождают священники. По состоянию на 10:10 колонна отправилась в путь.

Напомним, из Запорожья отправили 80 – 90 тонн продуктов и медикаментов. Для доставки организовали 30 автобусов с водителями-добровольцами. Предыдущие попытки организовать в оккупированный Мариуполь гуманитарные коридоры завершались неуспешно – россияне начинали обстрелы.