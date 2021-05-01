Команда Ukraиner представила лучшие фото из опубликованных на страницах медиа в течение апреля 2021 года. К выбору редакции, в частности, попали Центр литературы в Харькове, классической музыки и современного искусства – во Львове.

А также - кобзарский фестиваль и музей историй села на Полтавщине, соленый берег розового залива Сиваш, голубые воды Южного океана возле станции "Академик Вернадский" и другие.

Примечательно100 потрясающих фото: какой видели Украину фотографы Ukraїner в 2020

Как отметили в Ukraїner, отныне лучшие фото будут избирать ежемесячно.

Рыбаки проверяют ставники



Рыбаки возле села Приморское (ранее – Шаганы) на Бессарабии / Фото Ukraїner, Павел Пашко

Тренировка возле села Ивановка в Тавре



Кайтсерфингист Роман Коцюк / Фото Ukraїner, Дарья Шегда

Участницы фольклорного ансамбля "Древо"



В дороге на фестиваль "Древо рода кобзарского" / Фото Ukraїner, Константин Гузенко

Жительницы села Христановка на Полтавщине



Жительницы Христановки общаются возле магазина / Фото Ukraїner, Никита Завилинский

Пастух пасет овец



Пастух в поселке Солотвино, Закарпатье / Фото Ukraїner, Хари Кришнан

Роман Зилинко – иконописец, историк искусства



Зилинко в Национальном музее имени Андрея Шептицкого / Фото Ukraїner, Павел Пашко

Органистка во Львове



Львовский дом органной и камерной музыки / Фото Ukraїner, Ирина Пельц

Скульптор Алексей Коношенко



Коношенко готовится к перформанса во Львове / Фото Ukraїner, Ульяна Сторощук

Инсталляция Никиты Титова "Книга на скамье подсудимых"



Инсталляция экспонируется в Харьковском литературном музее / Фото Ukraїner, Михаил Чубун

Пингвины Дженту на острове Галиндез



Пингвины у украинской антарктической станции / Фото Ukraїner, Александр Никитенко

Айсберг на острове Галиндез



Арка у украинской антарктической станции / Фото Ukraїner, Александр Никитенко

Ветеран пишет картину на Полтавщине



Картина Александра Кобы – основателя курсов ИТ для ветеранов / Фото Ukraїner, Альберт Лорес

Береговая линия Сиваша, покрытая слоем соли



Сиваш – система мелководных заливов в Таврии / Фото Ukraїner, Павел Пашко

Напомним, Ukraїner – волонтерский медиапроект, который в исследовательских экспедициях открывает настоящую, неожиданную, интересную и аутентичную Украину и представляет ее в мире.