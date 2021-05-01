Уникальные кадры со всей страны и не только: лучшие фото от Ukraиner в апреле
Команда Ukraиner представила лучшие фото из опубликованных на страницах медиа в течение апреля 2021 года. К выбору редакции, в частности, попали Центр литературы в Харькове, классической музыки и современного искусства – во Львове.
Источник:Ukraїner
А также - кобзарский фестиваль и музей историй села на Полтавщине, соленый берег розового залива Сиваш, голубые воды Южного океана возле станции "Академик Вернадский" и другие.
Примечательно100 потрясающих фото: какой видели Украину фотографы Ukraїner в 2020
Как отметили в Ukraїner, отныне лучшие фото будут избирать ежемесячно.
Рыбаки проверяют ставники
Рыбаки возле села Приморское (ранее – Шаганы) на Бессарабии / Фото Ukraїner, Павел Пашко
Тренировка возле села Ивановка в Тавре
Кайтсерфингист Роман Коцюк / Фото Ukraїner, Дарья Шегда
Участницы фольклорного ансамбля "Древо"
В дороге на фестиваль "Древо рода кобзарского" / Фото Ukraїner, Константин Гузенко
Жительницы села Христановка на Полтавщине
Жительницы Христановки общаются возле магазина / Фото Ukraїner, Никита Завилинский
Пастух пасет овец
Пастух в поселке Солотвино, Закарпатье / Фото Ukraїner, Хари Кришнан
Роман Зилинко – иконописец, историк искусства
Зилинко в Национальном музее имени Андрея Шептицкого / Фото Ukraїner, Павел Пашко
Органистка во Львове
Львовский дом органной и камерной музыки / Фото Ukraїner, Ирина Пельц
Скульптор Алексей Коношенко
Коношенко готовится к перформанса во Львове / Фото Ukraїner, Ульяна Сторощук
Инсталляция Никиты Титова "Книга на скамье подсудимых"
Инсталляция экспонируется в Харьковском литературном музее / Фото Ukraїner, Михаил Чубун
Пингвины Дженту на острове Галиндез
Пингвины у украинской антарктической станции / Фото Ukraїner, Александр Никитенко
Айсберг на острове Галиндез
Арка у украинской антарктической станции / Фото Ukraїner, Александр Никитенко
Ветеран пишет картину на Полтавщине
Картина Александра Кобы – основателя курсов ИТ для ветеранов / Фото Ukraїner, Альберт Лорес
Береговая линия Сиваша, покрытая слоем соли
Сиваш – система мелководных заливов в Таврии / Фото Ukraїner, Павел Пашко
Напомним, Ukraїner – волонтерский медиапроект, который в исследовательских экспедициях открывает настоящую, неожиданную, интересную и аутентичную Украину и представляет ее в мире.
Поделиться новостью