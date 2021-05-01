Команда Ukraїner представила кращі фото з опублікованих на сторінках медіа протягом квітня 2021 року. До вибору редакції, зокрема, потрапили Центр літератури у Харкові, класичної музики і сучасного мистецтва — у Львові.

А також – кобзарський фестиваль і музей історій села на Полтавщині, солоний берег рожевої затоки Сиваш, блакитні води Південного океану біля станції "Академік Вернадський" та інші. Варте уваги 100 приголомшливих фото: якою бачили Україну фотографи Ukraїner у 2020 Як зазначили в Ukraїner, відтепер найкращі фото обиратимуть щомісяця. Рибалки перевіряють ставники

Рибалки біля села Приморське (раніше — Шагани) на Бессарабії / Фото Ukraїner, Павло Пашко Тренування біля села Іванівка в Таврі

Кайтсерфінгіст Роман Коцюк / Фото Ukraїner, Дарина Шегда Учасниці фольклорного ансамблю "Древо"

У дорозі на фестиваль "Древо роду кобзарського" / Фото Ukraїner, Костянтин Гузенко Мешканки села Христанівка на Полтавщині

Мешканки Христанівки спілкуються біля магазину / Фото Ukraїner, Микита Завілінський Вівчар випасає овець

Вівчар у селищі Солотвино, Закарпаття / Фото Ukraїner, Харі Крішнан Роман Зілінко — іконописець, історик мистецтва

Зелінко у Національному музеї імені Андрея Шептицького / Фото Ukraїner, Павло Пашко Органістка у Львові

Львівський будинок органної та камерної музики / Фото Ukraїner, Ірина Пельц Скульптор Олексій Коношенко

Коношенко готується до перформансу у Львові / Фото Ukraїner, Уляна Сторощук Інсталяція Нікіти Тітова "Книга на лаві підсудних"

Інсталяція експонується у Харківському літературному музеї / Фото Ukraїner, Михайло Чубун Пінгвіни Дженту на острові Галіндез

Пінгвіни біля української антарктичної станції / Фото Ukraїner, Олександр Нікітенко Айсберг на острові Галіндез

Арка біля української антарктичної станції "Академік Вернадський" / Фото Ukraїner, Олександр Нікітенко Ветеран пише картину на Полтавщині

Картина Олександра Коби – засновника курсів ІТ для ветеранів / Фото Ukraїner, Альберт Лорес Берегова лінія Сиваша, вкрита шаром солі

Сиваш — система мілководних заток у Таврії / Фото Ukraїner, Павло Пашко Нагадаємо, Ukraїner – волонтерський медіапроєкт, який у дослідницьких експедиціях відкриває справжню, несподівану, цікаву та автентичну Україну і презентує її у світі.