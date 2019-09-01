В Херсоне горела многоэтажка, есть жертвы: фото

В одной из квартир пятиэтажного дома в Херсоне вспыхнул пожар. Из-за огня погибли двое мужчин, еще одна женщина пострадала – она в ожоговом отделении.

Пожар вспыхнул в двухкомнатной квартире по проспекту Строителей, информируют в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.

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Спасатели получили сообщение 31 августа около 23:30. Из-за угрозы распространения огня на другие помещения эвакуировали жильцов и вызвали дополнительную технику.



Спасатели боролись с огнем в херсонской многоэтажке/ Фото: ГСЧС

Из горящей квартиры спасатели вывели женщину, ее направили в ожоговое отделение областной больницы. В одной из комнат обнаружили двух погибших мужчин: сын пострадавшей 1993 года рождения и ее сожитель.



Последствия пожара в херсонской многоэтажке/ Фото: ГСЧС

Через два часа пожар ликвидировали, его причины устанавливают.