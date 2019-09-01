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      В Херсоне горела многоэтажка, есть жертвы: фото

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      В Херсоне горела многоэтажка, 2 погибших
      В Херсоне горела многоэтажка, 2 погибших / ДСНС

      В одной из квартир пятиэтажного дома в Херсоне вспыхнул пожар. Из-за огня погибли двое мужчин, еще одна женщина пострадала – она в ожоговом отделении.

      Пожар вспыхнул в двухкомнатной квартире по проспекту Строителей, информируют в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.

       Смотрите также: Пожар в многоэтажке в Киеве потушили: фото и видео

      Спасатели получили сообщение 31 августа около 23:30. Из-за угрозы распространения огня на другие помещения эвакуировали жильцов и вызвали дополнительную технику.

      Пожежа у багатоповерхівці в Херсоні
      Спасатели боролись с огнем в херсонской многоэтажке/ Фото: ГСЧС

      Из горящей квартиры спасатели вывели женщину, ее направили в ожоговое отделение областной больницы. В одной из комнат обнаружили двух погибших мужчин: сын пострадавшей 1993 года рождения и ее сожитель.

      Пожежа у багатоповерхівці в Херсоні
      Последствия пожара в херсонской многоэтажке/ Фото: ГСЧС

      Через два часа пожар ликвидировали, его причины устанавливают.

      blog_ava
      Прогноз погоды на 2 сентября: жара продолжится, лишь на Западе пройдут дожди
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      Теги: Новости Украины Новости политики Жертвы Новости Херсона Пожар
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