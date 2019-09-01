Багатоповерхівка горіла у Херсоні, є жертви: фото

В одній із квартир п’ятиповерхового будинку у Херсоні спалахнула пожежа. Через вогонь загинули двоє чоловіків, ще одна жінка постраждала – вона в опіковому відділені.

Пожежа спалахнула у двокімнатній квартирі по проспекту Будівельників, інформують у Державній службі із надзвичайних ситуацій.

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Рятувальники отримали повідомлення 31 серпня близько 23:30. Через загрозу поширення вогню на інші помешкання евакуювали мешканців та викликали додаткову техніку.



Рятувальники боролись із вогнем у херсонській багатоповерхівці/ Фото: ДСНС

Із палаючої квартири рятувальники вивели жінку, її направили в опікове відділення обласної лікарні. В одній з кімнат виявили двох загиблих чоловіків: син постраждалої 1993 року народження та її співмешканець.



Наслідки пожежі в херсонській багатоповерхівці/ Фото: ДСНС

Через дві години пожежу ліквідували, її причини встановлюють.