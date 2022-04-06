Пока Медведчук скрывается от правоохранителей, его многолетний соратник Михаил Погребинский решил не ждать, пока справедливость дойдет и до него. Он решил бежать из Украины.

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Побег Погребинского

Друг Медведчука после обысков, которые были проведены 26 марта, выехал из Украины. Его заметили в аэропорту Будапешта. Погребинский в разговоре с сестрой обмолвился, что направляется в Гамбург.

Погребинский – пророссийский политолог, который был частью политической карьеры Медведчука в Украине. По информации СМИ, он также изучал настроения украинцев по определенным вопросам и передавал данные в Москву, чтобы те строили планы по Украине.

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