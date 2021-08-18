Как рассказал глава Луганской ОГА Сергей Гайдай, сейчас пострадавшая находится в больнице в Лисичанске.

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Он отметил, что в последнее время мирные жители и их жилища страдают от боевиков все чаще.

Даже не представляю, как в такой опасности через 2 недели нашим детям идти в школу?! В каких условиях опасности им придется учиться,

– подчеркнул Гайдай.

Что известно о пострадавшей женщине

Оккупанты открыли огонь вечером 17 августа. Жительница 1973 года рождения, которая обитает в Золотом-4, проживает на улице Первая Свободная. Она получила:

минно-взрывную травму,

множественные осколочные ранения левого предплечья, плечевого и коленного суставов, левой стопы.

Враг стрелял со стороны Золотого-5, которое расположено на неподконтрольной территории. Пророссийские боевики применили минометы и противотанковые гранатометы.

Обратите внимание! Также в результате обстрела позиций ВСУ в Прицепиловке огнестрельное ранение получил наш военнослужащий, которого госпитализировали в госпиталь в Северодонецке.

Как прошли сутки на Донбассе

Вооруженные формирования России 11 раз нарушили режим прекращения огня. Оккупанты стреляли в бок:

Прицепиловки,

Водяного,

Песков,

Новолуганского,

Золотого-4.

Обстреливали украинские позиции из стрелкового оружия, минометов 120-го и 82-го калибров, гранатометов различных систем, а также крупнокалиберных пулеметов.