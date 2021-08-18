Как рассказал глава Луганской ОГА Сергей Гайдай, сейчас пострадавшая находится в больнице в Лисичанске.
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Он отметил, что в последнее время мирные жители и их жилища страдают от боевиков все чаще.
Даже не представляю, как в такой опасности через 2 недели нашим детям идти в школу?! В каких условиях опасности им придется учиться,
– подчеркнул Гайдай.
Что известно о пострадавшей женщине
Оккупанты открыли огонь вечером 17 августа. Жительница 1973 года рождения, которая обитает в Золотом-4, проживает на улице Первая Свободная. Она получила:
- минно-взрывную травму,
- множественные осколочные ранения левого предплечья, плечевого и коленного суставов, левой стопы.
Враг стрелял со стороны Золотого-5, которое расположено на неподконтрольной территории. Пророссийские боевики применили минометы и противотанковые гранатометы.
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Вооруженные формирования России 11 раз нарушили режим прекращения огня. Оккупанты стреляли в бок:
- Прицепиловки,
- Водяного,
- Песков,
- Новолуганского,
- Золотого-4.
Обстреливали украинские позиции из стрелкового оружия, минометов 120-го и 82-го калибров, гранатометов различных систем, а также крупнокалиберных пулеметов.