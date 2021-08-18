Як розповів голова Луганської ОДА Сергій Гайдай, наразі постраждала перебуває в лікарні в Лисичанську.
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Він зауважив, що останнім часом мирні жителі та їх помешкання страждають від бойовиків все частіше.
Навіть не уявляю, як в такій небезпеці за 2 тижні нашим дітям йти до школи?! В яких умовах небезпеки їм доведеться навчатися,
– наголосив Гайдай.
Що відомо про постраждалу жінку
Окупанти відкрили вогонь ввечері 17 серпня. Жителька 1973 року народження, що мешкає у Золотому-4, проживає на вулиці Перша Вільна. Вона отримала:
- мінно-вибухову травму,
- множинні уламкові поранення лівого передпліччя, плечового та колінного суглобів, лівої стопи.
Ворог стріляв зі сторони Золотого-5, яке розташоване на непідконтрольній території. Проросійські бойовики застосували міномети та протитанкові гранатомети.
Як минула доба на Донбасі
Збройні формування Росії 11 разів порушили режим припинення вогню. Окупанти гатили у бік:
- Причепилівки,
- Водяного,
- Пісків,
- Новолуганського,
- Золотого-4.
Обстрілювали українські позиції зі стрілецької зброї, мінометів 120-го і 82-го калібрів, гранатометів різних систем, а також великокаліберних кулеметів.