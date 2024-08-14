Поэтому стоит понимать, какие бывают виды повесток.

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Какие бывают виды повесток

Сейчас во время мобилизации в районные ТЦК граждане вызываются с целью:

постановки на воинский учет;

прохождения медицинского осмотра для определения пригодности к военной службе;

уточнения персональных данных, данных военно-учетного документа с военно-учетными данными Единого государственного реестра призывников, военнообязанных, резервистов (территориального центра комплектования и социальной поддержки);

призыва на военную службу по мобилизации и отправки к местам прохождения военной службы.

В частности, вызов граждан в ТЦК и СП осуществляется путем вручения (направления) повестки.