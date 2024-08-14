Тож варто розуміти, які бувають види повісток.

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Які бувають види повісток

Наразі під час мобілізації до районних ТЦК громадяни викликаються з метою:

  • взяття на військовий облік;
  • проходження медичного огляду для визначення придатності до військової служби;
  • уточнення персональних даних, даних військово-облікового документа з військово-обліковими даними Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних, резервістів (територіального центру комплектування та соціальної підтримки);
  • призову на військову службу під час мобілізації та відправлення до місць проходження військової служби.

Зокрема, виклик громадян до ТЦК та СП здійснюється шляхом вручення (надсилання) повістки.