Тож варто розуміти, які бувають види повісток.
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Які бувають види повісток
Наразі під час мобілізації до районних ТЦК громадяни викликаються з метою:
- взяття на військовий облік;
- проходження медичного огляду для визначення придатності до військової служби;
- уточнення персональних даних, даних військово-облікового документа з військово-обліковими даними Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних, резервістів (територіального центру комплектування та соціальної підтримки);
- призову на військову службу під час мобілізації та відправлення до місць проходження військової служби.
Зокрема, виклик громадян до ТЦК та СП здійснюється шляхом вручення (надсилання) повістки.