Зазначимо, що представники ТЦК і СП не мають права самостійно затримувати військозобов'язаних і застосовувати силу.

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Коли затримувати військовозобов'язаного законно

Водночас вони можуть звернутися до поліції із проханням здійснити адмінзатримання у зв'язку з вчиненням адмінправопорушення.

Також затримання чоловіка призовного віку може відбутися, коли поліція під час перевірки документів виявила, що військово-обліковий документ відсутній, або є інформація в реєстрах і базах даних про розшук такої особи.

До правоохоронців мають звернутися прикордонники, з'ясувавши, що людина, яка планує виїхати з країни, перебуває у розшуку відповідно до інформації в Єдиному державному реєстрі призовників, військовозобов'язаних та резервістів.

Затримують військовозобов'язаного також у разі відмови ним отримувати повістку або прослідувати до військкомату. У цьому випадку затримання здійснює поліцейський, який входить складу групи оповіщення.