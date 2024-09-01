Так, важно понимать, могут ли быть привлечены на военную службу правоохранители, которые уже вышли на пенсию.

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Мобилизация правоохранителей на пенсии

Глава подкомитета по вопросам нацбезопасности и обороны Верховной Рады Федор Вениславский отметил, что нет никаких ограничений по мобилизации пенсионеров правоохранительных органов. Поэтому, их переводят со специального учета на общий воинский учет.

Он уточнил, что в случае, если пенсионер-полицейский признан годным к военной службе по состоянию здоровья, то он подлежит мобилизации на общих основаниях.

Заметим, что спикер Минобороны Украины Дмитрий Лазуткин также указал, что государственные служащие, которые являются военнообязанными и не имеют бронирования, подлежат мобилизации на общих основаниях.