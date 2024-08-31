Об этом рассказала заместитель министра обороны Украины по вопросам цифровизации Екатерина Черногоренко. Стоит отметить, что, по закону, все военнообязанные граждане в возрасте 18 – 60 лет должны были обновить данные в течение 60 дней, то есть до 16 июля.

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Продлят ли сроки обновления данных

По словам Черногоренко, Министерство обороны хочет продолжить и расширить возможности обновления данных через приложение Резерв + даже после 60-дневного срока, который истек с момента вступления в силу закона о мобилизации.

Мы бы очень хотели, чтобы возможность обновления данных продолжалась, наращивалась, и пользователи имели возможность сделать это в "законном поле". Будем предлагать, как это организовать, как это сделать,

– сказала заместитель министра

В то же время представитель Минобороны Дмитрий Лазуткин ранее заявлял, что военнообязанные украинцы имели возможность обновить свои военно-учетные данные за 60 дней, поэтому сроки продлевать не будут.

К слову, ранее Екатерина Черногоренко заявила, что приложение "Резерв+" планируют превратить в онлайн-ТЦК. Туда также могут добавить опцию онлайн-рекрутинга для мобилизации в "два клика".