Заместитель министра обороны по вопросам цифровизации Екатерина Черногоренко заявила, что приложение "Резерв+" планируют превратить в онлайн-ТЦК. Туда также могут добавить опцию онлайн-рекрутинга для мобилизации в "два клика".
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В работе три типа отсрочек
По словам Черногоренко, обновить свои данные через "Резерв+" смогли 3,2 миллиона человек.
В работе три типа отсрочек: для многодетных семей, людей с инвалидностью и студентов дневной формы обучения.
Иногда пользователи путают "Резерв+" с абсолютной защитой от необходимости исправления своих данных в ТЦК. Это не соответствует действительности,
– объяснила заместитель министра обороны.
Также она отметила, что для интеграции онлайн-услуг, таких как постановка на воинский учет, нужно время. По ее словам, нужно примерно полгода.
Ежедневно приложением пользуется 100 тысяч пользователей. Если введут вышеупомянутые услуги, "Резерв+" будет иметь стабильный прирост нескольких миллионов пользователей.