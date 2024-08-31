Речь идет о полноценном электронном документе, с фотографией и всеми необходимыми реквизитами. Об этом рассказала заместитель министра обороны Украины по вопросам цифровизации Екатерина Черногоренко.
Читайте также В Минобороны ответили, могут ли в ТЦК отдавать предпочтение документам только в бумажной форме
Когда станет доступным электронное удостоверение
Этот документ будет аналогичным с электронным военно-учетным документом, который уже есть в приложении "Резерв+", но для военнослужащих.
Мы планируем электронное военное удостоверение... Планируем в течение полугода запустить полноценный электронный документ,
– сообщила Екатерина Черногоренко.
Сейчас в Минобороны работают над расширением функционала приложения "Армия+". В приложении уже стали доступными электронные рапорты, которые были спроектированы цифровой командой Министерства Обороны. По словам Екатерины Черногоренко, пока доступно 11 видов рапортов, которые собраны в 4 группы.
К слову, ранее Екатерина Черногоренко заявила, что приложение "Резерв+" планируют превратить в онлайн-ТЦК. Туда также могут добавить опцию онлайн-рекрутинга для мобилизации в "два клика".