Речь идет о полноценном электронном документе, с фотографией и всеми необходимыми реквизитами. Об этом рассказала заместитель министра обороны Украины по вопросам цифровизации Екатерина Черногоренко.

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Когда станет доступным электронное удостоверение

Этот документ будет аналогичным с электронным военно-учетным документом, который уже есть в приложении "Резерв+", но для военнослужащих.

Мы планируем электронное военное удостоверение... Планируем в течение полугода запустить полноценный электронный документ,

– сообщила Екатерина Черногоренко.

Сейчас в Минобороны работают над расширением функционала приложения "Армия+". В приложении уже стали доступными электронные рапорты, которые были спроектированы цифровой командой Министерства Обороны. По словам Екатерины Черногоренко, пока доступно 11 видов рапортов, которые собраны в 4 группы.

К слову, ранее Екатерина Черногоренко заявила, что приложение "Резерв+" планируют превратить в онлайн-ТЦК. Туда также могут добавить опцию онлайн-рекрутинга для мобилизации в "два клика".