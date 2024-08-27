Соответствующее разъяснение опубликовали в Министерстве обороны со ссылкой на постановление 559 Кабмина. Оно определяет, что военно-учетный документ создается в электронной и/или бумажной форме.

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Чем отличается документ в электронной форме

В военно-учетном документе в электронной форме отображается уникальный электронный идентификатор в виде двумерного штрихкода (QR-код).

QR-код военно-учетного документа содержит сведения о военно-учетном документе в электронной форме, которые с помощью соответствующих технических средств можно воспроизвести в форме, пригодной для считывания, в частности в визуальной,

– объяснили в Минобороны.

Важно! Военно-учетный документ в электронной форме действителен только при наличии QR-кода и не может использоваться без него.

Военно-учетный документ в электронной форме также может быть распечатан. Стоит отметить, что в таком случае он должен содержать QR-код военно-учетного документа, пригодный для считывания.

Пункт 9 Постановления 559 устанавливает, что военно-учетный документ в электронной форме (в частности раскрученный) и военно-учетный документ в бумажной форме имеют одинаковую юридическую силу.

К слову, ранее стало известно, что Украина идентифицирует всех мужчин от 16 до 60 лет для внесения в реестр "Оберег". Также реестр "Оберег" будет полноценно взаимодействовать с базами данных Миграционной службы.