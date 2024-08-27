Нужно это для того, чтобы обеспечить их получение даже в случае отсутствия военнообязанного по адресу проживания, – информирует 24 Канал. Больше читайте в полном аналитическом материале.

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Вручение повесток по обновленному законодательству

Согласно постановлению Кабинета Министров Украины от 16 августа, обновленные повестки теперь могут быть сформированы через Единый государственный реестр призывников и будут иметь такую же юридическую силу, как и традиционные бланки.

Каждая повестка будет заверена личной подписью руководителя территориального центра комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) и скреплена гербовой печатью.

Инновацией станет введение квалифицированной электронной подписи руководителя ТЦК на повестках, сформированных электронным путем, а также QR-кода, который позволит быстро проверить действительность документа.

Повестка, сформирована с помощью электронного реестра, и от руководителя ТЦК / Из постановления правительства

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Олег Берестовой, руководитель управления информационных технологий Министерства обороны Украины, уточнял, что повестки, сформированные из электронного реестра, можно будет проверить через мобильное приложение Резерв+.

Обратите внимание! В целом нововведение должно позволить военнообязанным и резервистам оперативно получать информацию о вызове на службу и обеспечить прозрачность мобилизационного процесса.