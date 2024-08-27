Рассказываем, предпосылки мобилизации мужчин в возрасте 18 – 25 лет. И будут ли призывать их на военную службу в сентябре.

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В частности, мобилизовать мужчину в возрасте 18 – 25 лет могут, если он:

прошел срочную службу в мирное время

окончил высшее учебное заведение или военную кафедру и получил военно-учетную специальность;

если военно-врачебная комиссия признала мужчину непригодным к срочной службе в мирное время, но пригодным в военное время.

Могут ли запретить их мобилизацию

Уже в начале сентября Верховная Рада Украины может рассмотреть законопроект о запрете мобилизации мужчин в возрасте 18 – 25 лет. По крайней мере об этом сообщил нардеп Алексей Гончаренко.

По его словам, рассмотрение этого вопроса состоится на первом заседании Рады, а это, как предусматривает Конституция Украины, 3 сентября.

Подробнее обо всех изменениях в законодательстве читайте в материале 24 Канала – Новые повестки, учет 16-летних и кто не будет иметь отсрочки: какой будет мобилизация в сентябре.