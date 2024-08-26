Как ТЦК будут присылать повестки, объяснил военнослужащий Луцкого ОМТЦК и СП Вадим Зотов и пресс-офицер ТЦК и СП Ульяна Кравчук.

Смотрите также Для внесения в реестр "Оберег": в Украине идентифицируют всех мужчин от 16 до 60 лет

Повестки заказным письмом – практика является законной и устоявшейся, отметили в центре комплектования. Объясняют, что до сих пор их массово не присылали, потому что военнообязанные обновляли свои данные.

Получение заказного письма считается надлежащим извещением о вызове в ТЦК и СП даже, если лицо не получило его,

– отметила пресс-офицер ТЦК и СП Ульяна Кравчук.

То есть, если военнообязанный отказался на почтовом отделении забирать это заказное письмо, работник почты делает соответствующую отметку и отмечает эту дату. И повестка считается врученной с момента, когда тот отказался.

В какой срок следует явиться в ТЦК

Также повестка будет считаться врученной, когда почтальон на адрес, которую указал военнообязанный, принес сообщение о заказном письме с ТЦК, а лицо длительное время не забирает ее. День, когда повестка возвращается в ТЦК и СП – будет считаться днем ее вручения.

День явки по вызову резервиста или военнообязанного определяется не ранее 14-го дня со дня направления повестки,

– говорит пресс-офицер ТЦК и СП Ульяна Кравчук.

В случае неявки в ТЦК в определенный срок – лицо попадает в розыск и несет административную ответственность.

Справочно. После вручения повестки для уточнения учетных данных или прохождения медкомиссии, в случае неявки в военкомат, лицу грозит административная ответственность: штраф от 17000 до 25500 гривен.