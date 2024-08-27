Потрібно це для того, аби забезпечить їх отримання навіть у випадку відсутності військовозобов'язаного за адресою проживання, – інформує 24 Канал. Більше читайте в повному аналітичному матеріалі.

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Вручення повісток за оновленим законодавством

Згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 16 серпня, оновлені повістки тепер можуть бути сформовані через Єдиний державний реєстр призовників та матимуть таку саму юридичну силу, як і традиційні бланки.

Кожна повістка буде засвідчена особистим підписом керівника територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) та скріплена гербовою печаткою.

Інновацією стане введення кваліфікованого електронного підпису керівника ТЦК на повістках, сформованих електронним шляхом, а також QR-коду, який дозволить швидко перевірити дійсність документа.

Повістка, сформована за допомогою електронного реєстру, та від керівника ТЦК / З постанови уряду

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Олег Берестовий, керівник управління інформаційних технологій Міністерства оборони України, уточнював, що повістки, сформовані з електронного реєстру, можна буде перевірити через мобільний застосунок Резерв+.

Зверніть увагу! Загалом нововведення повинне дозволити військовозобов'язаним та резервістам оперативно отримувати інформацію про виклик на службу та забезпечити прозорість мобілізаційного процесу.