Відповідне роз'яснення опублікували у Міністерстві оборони з посиланням на постанову 559 Кабміну. Вона визначає, що військово-обліковий документ створюється в електронній та/або паперовій формі.

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Чим відрізняється документ в електронній формі

У військово-обліковому документі в електронній формі відображається унікальний електронний ідентифікатор у вигляді двовимірного штрихкоду (QR-код).

QR-код військово-облікового документа містить відомості про військово-обліковий документ в електронній формі, які за допомогою відповідних технічних засобів можна відтворити у формі, придатній для зчитування, зокрема у візуальній,

– пояснили в Міноборони.

Важливо! Військово-обліковий документ в електронній формі є дійсним лише за наявності QR-коду та не може використовуватися без нього.

Військово-обліковий документ в електронній формі також може бути роздрукований. Варто зазначити, що в такому випадку він повинен містити QR-код військово-облікового документа, придатний для зчитування.

Пункт 9 Постанови 559 встановлює, що військово-обліковий документ в електронній формі (зокрема розкрукований) та військово-обліковий документ у паперовій формі мають однакову юридичну силу.

До слова, раніше стало відомо, що Україна ідентифікує всіх чоловіків від 16 до 60 років для внесення до реєстру "Оберіг". Також реєстр "Оберіг" буде повноцінно взаємодіяти з базами даних Міграційної служби.