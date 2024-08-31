Про це розповіла заступниця міністра оборони України з питань цифровізації Катерина Черногоренко. Варто зазначити, що, за законом, всі військовозобов'язані громадяни у віці 18 – 60 років мали оновити дані протягом 60 днів, тобто до 16 липня.

Читайте також В Міноборони розповіли, коли в "Армії+" з'явиться електронне посвідчення військового

Чи продовжать терміни оновлення даних

За словами Черногоренко, Міністерство оборони хоче продовжити та розширити можливості оновлення даних через застосунок Резерв + навіть після 60-денного терміну, який минув з моменту набуття чинності закону про мобілізацію.

Ми б дуже хотіли, щоб можливість оновлення даних продовжувалася, нарощувалася, і користувачі мали можливість зробити це в "законному полі". Будемо пропонувати, як це організувати, як це зробити,

– сказала заступниця міністра

Водночас речник Міноборони Дмитро Лазуткін раніше заявляв, що військовозобов'язані українці мали можливість оновити свої військово-облікові дані за 60 днів, тому терміни продовжувати не будуть.

До слова, раніше Катерина Черногоренко заявила, що додаток "Резерв+" планують перетворити на онлайн-ТЦК. Туди також можуть додати опцію онлайн-рекрутингу для мобілізації у "два кліки".