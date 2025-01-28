Об этом сообщает 24 Канал. В Украине продолжается всеобщая мобилизация продлена до 7 февраля 2025 года.
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Лица, которые не подлежат мобилизации
Молодежь в возрасте от 18 до 25 лет
Эта категория не подлежит мобилизации, за исключением:
- лиц, которые завершили обучение на военной кафедре;
- тех, кто проходил срочную службу или добровольно пошел служить;
- граждан с физическими или медицинскими ограничениями.
Лица старше 60 лет
Мужчины, достигшие 60-летнего возраста, считаются непригодными к военной службе.
Военнообязанные в возрасте от 25 до 60 лет
К этой категории относятся лица, годные к службе, которые не имеют права на отсрочку. Исключения возможны для:
- работников критически важных предприятий;
- лиц с отсрочкой по состоянию здоровья или семейным обстоятельствам.
Кто имеет право на отсрочку
Работники критических предприятий
Это сотрудники предприятий, обеспечивающих:
- изготовление и ремонт военной техники;
- работу энергетических, транспортных и связных компаний;
- производство продуктов питания и медицинского оборудования.
Работники государственных органов
Отсрочка предоставляется:
- руководителям государственных органов категорий А и Б;
- прокурорам, судьям, полицейским полицейским;
- дипломатам и представителям международных организаций.
Лица с семейными обстоятельствами
Освобождение от мобилизации получают:
- родители трех и более несовершеннолетних детей;
- единственные опекуны детей;
- те, кто ухаживает за нетрудоспособными родственниками или лицами с инвалидностью.
Лица с инвалидностью
Граждане с инвалидностью или те, кто признан непригодным к службе по медицинским показателям, освобождаются от мобилизации.
Студенты и ученые
К этой категории относятся:
- студенты дневной формы обучения;
- преподаватели и ученые, которые занимаются исследованиями.
Как получить отсрочку
Решение об отсрочке принимается на основании документов, подтверждающих статус лица. Нововведения в законодательстве предусматривают, что бронирование работников теперь централизованно осуществляет Министерство обороны Украины.
Это позволяет эффективнее управлять мобилизационными процессами и поддерживать жизненно важные функции государства во время войны.