Об этом сообщает 24 Канал. В Украине продолжается всеобщая мобилизация продлена до 7 февраля 2025 года.

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Лица, которые не подлежат мобилизации

Молодежь в возрасте от 18 до 25 лет

Эта категория не подлежит мобилизации, за исключением:

  • лиц, которые завершили обучение на военной кафедре;
  • тех, кто проходил срочную службу или добровольно пошел служить;
  • граждан с физическими или медицинскими ограничениями.

Лица старше 60 лет

Мужчины, достигшие 60-летнего возраста, считаются непригодными к военной службе.

Военнообязанные в возрасте от 25 до 60 лет

К этой категории относятся лица, годные к службе, которые не имеют права на отсрочку. Исключения возможны для:

  • работников критически важных предприятий;
  • лиц с отсрочкой по состоянию здоровья или семейным обстоятельствам.

Кто имеет право на отсрочку

Работники критических предприятий

Это сотрудники предприятий, обеспечивающих:

  • изготовление и ремонт военной техники;
  • работу энергетических, транспортных и связных компаний;
  • производство продуктов питания и медицинского оборудования.

Работники государственных органов

Отсрочка предоставляется:

  • руководителям государственных органов категорий А и Б;
  • прокурорам, судьям, полицейским полицейским;
  • дипломатам и представителям международных организаций.

Лица с семейными обстоятельствами

Освобождение от мобилизации получают:

  • родители трех и более несовершеннолетних детей;
  • единственные опекуны детей;
  • те, кто ухаживает за нетрудоспособными родственниками или лицами с инвалидностью.

Лица с инвалидностью

Граждане с инвалидностью или те, кто признан непригодным к службе по медицинским показателям, освобождаются от мобилизации.

Студенты и ученые

К этой категории относятся:

  • студенты дневной формы обучения;
  • преподаватели и ученые, которые занимаются исследованиями.

Как получить отсрочку

Решение об отсрочке принимается на основании документов, подтверждающих статус лица. Нововведения в законодательстве предусматривают, что бронирование работников теперь централизованно осуществляет Министерство обороны Украины.

Это позволяет эффективнее управлять мобилизационными процессами и поддерживать жизненно важные функции государства во время войны.