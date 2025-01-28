Об этом сообщает 24 Канал. В Украине продолжается всеобщая мобилизация продлена до 7 февраля 2025 года.

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Лица, которые не подлежат мобилизации

Молодежь в возрасте от 18 до 25 лет

Эта категория не подлежит мобилизации, за исключением:

лиц, которые завершили обучение на военной кафедре;

тех, кто проходил срочную службу или добровольно пошел служить;

граждан с физическими или медицинскими ограничениями.

Лица старше 60 лет

Мужчины, достигшие 60-летнего возраста, считаются непригодными к военной службе.

Военнообязанные в возрасте от 25 до 60 лет

К этой категории относятся лица, годные к службе, которые не имеют права на отсрочку. Исключения возможны для:

работников критически важных предприятий;

лиц с отсрочкой по состоянию здоровья или семейным обстоятельствам.

Кто имеет право на отсрочку

Работники критических предприятий

Это сотрудники предприятий, обеспечивающих:

изготовление и ремонт военной техники;

работу энергетических, транспортных и связных компаний;

производство продуктов питания и медицинского оборудования.

Работники государственных органов

Отсрочка предоставляется:

руководителям государственных органов категорий А и Б;

прокурорам, судьям, полицейским полицейским;

дипломатам и представителям международных организаций.

Лица с семейными обстоятельствами

Освобождение от мобилизации получают:

родители трех и более несовершеннолетних детей;

единственные опекуны детей;

те, кто ухаживает за нетрудоспособными родственниками или лицами с инвалидностью.

Лица с инвалидностью

Граждане с инвалидностью или те, кто признан непригодным к службе по медицинским показателям, освобождаются от мобилизации.

Студенты и ученые

К этой категории относятся:

студенты дневной формы обучения;

преподаватели и ученые, которые занимаются исследованиями.

Как получить отсрочку

Решение об отсрочке принимается на основании документов, подтверждающих статус лица. Нововведения в законодательстве предусматривают, что бронирование работников теперь централизованно осуществляет Министерство обороны Украины.

Это позволяет эффективнее управлять мобилизационными процессами и поддерживать жизненно важные функции государства во время войны.