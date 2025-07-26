Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на объяснения адвоката адвокатского бюро "Ивана Хомича" Елены Воронковой для "РБК-Украина".

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Какие документы проверяют на блокпостах?

Юрист объяснила, что уполномоченные лица имеют право останавливать транспортные средства в случае проезда транспортных средств через блокпосты и контрольные пункты въезда-выезда.

Если вас останавливают на блокпосту, вы имеете право просить у уполномоченного лица назвать причину остановки транспортного средства, если такое лицо причину не называет, то чисто теоретически любые другие требования вы можете не выполнять,

– добавила Елена Воронкова.

По ее словам, на блокпостах могут потребовать показать водительское удостоверение, паспорт гражданина Украины и военно-учетный документ. К тому же могут проверить полис страхования гражданской ответственности водителя.

Сейчас чуть ли не большим спросом чем водительское удостоверение пользуется военно-учетный документ. Это связано с введением военного положения и общей повышенной бдительностью наших правоохранительных органов и активных процессов мобилизации,

– отметила адвокат.

Напомним, граждане Украины мужского пола, которым в этом году исполняется 17 лет, должны до 31 июля стать на воинский учет призывников. В ТЦК отметили, что такие меры не равны призыву на военную службу.