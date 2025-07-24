Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Черниговский областной ТЦК и СП.

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Как стать на воинский учет 17-летним?

Постановка 17-летних на воинский учет осуществляется с внесения соответствующих сведений в Единый государственный реестр призывников, военнообязанных и резервистов путем:

  • прохождения электронной идентификации и уточнения своих персональных данных средствами электронного кабинета призывника, военнообязанного, резервиста.
  • личного прибытия в районный или городской ТЦК и СП с представлением необходимых документов.

В ТЦК отмечают, что взятие 17-летних на учет призывников не равно призыву на военную службу.

Такие мероприятия проводят с целью определения имеющегося человеческого потенциала, установления образовательного уровня граждан, изучения их личных качеств.

Граждане Украины, которые не стали на воинский учет призывников в определенный период, берутся на воинский учет призывников только после личного прибытия в районный (городской) ТЦК и СП,
– отметили в ТЦК.

Кроме того, военнослужащие поделились перечнем документов, которые нужны для постановки на воинский учет:

  • Паспорт гражданина Украины.
  • Выписка из реестра территориальной общины (информация о задекларированном / зарегистрированном месте жительства (пребывания)).
  • Справка о постановке на учет внутренне перемещенного лица (для внутренне перемещенных лиц).
  • Свидетельство о рождении.
  • Документ, удостоверяющий регистрацию лица в Государственном реестре физических лиц - плательщиков налогов.
  • Документ об образовании.
  • Справка с места учебы / работы (при наличии).
  • Четыре фотографии размером 35 × 45 миллиметров (снимок без головного убора).

Заметим, за нарушение правила воинского учета ТЦК может выписать штраф, а военкомы будут действовать в соответствии с законом, если человек находится в розыске, не имеет документов, или они обнаружили расхождения между документами и данными в базе.