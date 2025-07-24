Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Чернігівський обласний ТЦК та СП.

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Як стати на військовий облік 17-річним?

Постановка 17-річних на військовий облік здійснюється із внесення відповідних відомостей до Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів шляхом:

проходження електронної ідентифікації та уточнення своїх персональних даних засобами електронного кабінету призовника, військовозобов’язаного, резервіста.

особистого прибуття до районного або міського ТЦК та СП з поданням необхідних документів.

У ТЦК наголошують, що взяття 17-річних на облік призовників не дорівнює призову на військову службу.

Такі заходи проводять з метою визначення наявного людського потенціалу, встановлення освітнього рівня громадян, вивчення їх особистих якостей.

Громадяни України, які не стали на військовий облік призовників у визначений період, беруться на військовий облік призовників лише після особистого прибуття до районного (міського) ТЦК та СП,

– наголосили у ТЦК.

Крім того, військовослужбовці поділилися переліком документів, які потрібні для взяття на військовий облік:

Паспорт громадянина України.

Витяг з реєстру територіальної громади (інформація про задеклароване / зареєстроване місце проживання (перебування)).

Довідка про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи (для внутрішньо переміщених осіб).

Свідоцтво про народження.

Документ, що засвідчує реєстрацію особи в Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків.

Документ про освіту.

Довідка з місця навчання / роботи (за наявності).

Чотири фотокартки розміром 35 × 45 міліметрів (знімок без головного убору).

Зауважимо, за порушення правила військового обліку ТЦК може виписати штраф, а військкоми діятимуть відповідно до закону, якщо людина перебуває у розшуку, не має документів, або вони виявили розбіжності між документами й даними у базі.