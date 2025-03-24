В частности, это касается и людей, которые имеют III группу инвалидности. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на юридическую компанию Inseinin.

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Мобилизуют ли людей с III группой инвалидности в армию

Юристы объясняют, что в целом люди с инвалидностью III группы из-за существенных медицинских ограничений освобождаются от мобилизации по состоянию здоровья, поскольку считаются непригодными к военной службе с исключением с воинского учета.

Однако существуют исключения: после прохождения военно-врачебной комиссии (ВВК) может быть установлено, что такое лицо способно выполнять определенные задачи или привлекаться к службе в ограниченной форме.

Распространено ошибочное мнение, что наличие III группы инвалидности – или даже факт ее установления в прошлом (в частности детской инвалидности) – автоматически означает непригодность к военной службе и освобождение от мобилизации. Однако это не так: критерии определения группы инвалидности и критерии пригодности к службе регулируются различными документами. Поэтому человек может иметь инвалидность, но после прохождения ВВК быть признанным годным и получить мобилизационное распоряжение.

В 2025 году мужчины с инвалидностью III группы не подлежат обязательной мобилизации, поскольку имеют право на отсрочку на период действия инвалидности. Это право закреплено в статье 23 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации".

Впрочем, лица с III группой инвалидности могут добровольно поступить на военную службу, подав соответствующее заявление. В таком случае они должны пройти ВВК для оценки состояния здоровья и получить мобилизационное распоряжение.