Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на пресс-конференцию заместителя начальника РТЦК и СП в Киеве Ларисы Козак.

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Мобилизация 50+

Лариса Козак отметила, что согласно действующему украинскому законодательству, призыву подлежат военнообязанные мужчины в возрасте 18 – 60 лет, кроме категории до 25 лет, которые прошли БЗВП или были признаны повторно ограниченно годными.

Майор подчеркнула, то же самое касается категории 50+. Граждане прибывают в ТЦК, проходят военно-врачебную комиссию.

Но по нашим установкам и руководящим документам, такие граждане считаются годными к несению службы в частях обеспечения,

– подчеркнула заместитель начальника РТЦК.

Добавила, что не видела случаев, когда мужчин за 50 отправляли непосредственно на боевые должности.

"То есть это тоже будущие водители, логисты, тыловики. Это 50+", – подчеркнула Козак.