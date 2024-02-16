Так, в Украине предлагают лишить отсрочки от мобилизации аспирантов, которые учатся на контракте. Народный депутат Украины, секретарь комитета ВР по вопросам образования, науки и инноваций Наталья Пипа в эфире телеканала "Эспрессо" рассказала о том, будет ли принята эта норма, информирует 24 Канал.
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Мобилизация аспирантов
Этот вопрос на самом деле очень болезненный. Это правда, что аспиранты, в частности контрактники, очень увеличились в 2023 году по сравнению с 2021 – это примерно на 10 тысяч. Среди них есть частично люди, которые так хотели получить отсрочку от мобилизации,
– высказалась народный депутат Наталья Пипа.
Народная избранница отметила, что очень важно обеспечить всех украинцев равными правами без дискриминации. В то же время, по ее словам, такие граждане должны действительно заниматься наукой, чтобы их отсрочка "имела смысл".
В Украине намерены ввести дополнительные проверки знания. Для поступления в аспирантуру нужно будет сдавать экзамен, похожий на ВНО, – общенаучный тест по английскому языку. Что касается тех, кто уже учится в аспирантуре, то они будут сдавать аттестационные тесты.
"Министерство образования и науки ожидает, что в результате этих экзаменов и тестов треть тех, кто пошел заниматься не наукой, а так получить отсрочку, отсеется", – объяснила парламентарий.
Пипа убеждена, что норма будет принята с правками образовательного комитета. То есть украинские аспиранты все же получат отсрочку от мобилизации, но будут сдавать дополнительные экзамены.
"Мои прогнозы – 99%, что будет принята", – отметила нардеп.
Отсрочка для аспирантов, которые учатся на контракте: последние новости
- Законопроект о мобилизации не предусматривает предоставление отсрочки тем аспирантам, которые учатся на платной форме. Однако, скорее всего, это нюанс исправляют ко второму чтению.
- Верховная Рада еще 7 февраля большинством голосов в первом чтении утвердила инициативу. Сейчас ее дорабатывают перед принятием в целом.
- Председатель комитета по вопросам образования, науки и инноваций Сергей Бабак в среду, 14 февраля, констатировал, что комитет, который он возглавляет, выдал важную рекомендацию. Так, он рекомендовал оставить отсрочку для тех аспирантов, которые учатся по контракту.