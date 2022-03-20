По данным источников 24 канала в разведке, Путин и Шойгу не испытывают никаких угрызений совести из-за отправки на фронт детей. Им важно лишь спасти свою бессмысленную и кровавую военную кампанию от полного провала.

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Решение мобилизовывать детей свидетельствует о полном провале создания резервов из других воинских частей и небольшом желании наемников погибать за идеи Путина в Украине.

Путин уже отправлял детей на войну

Российская агрессия на Донбассе фактически была репетицией полномасштабного вторжения. Оккупанты считали, что в случае нападения на Украину со всех доступных сторон страны Запада все "проглотят", а бойцы ВСУ не будут оказывать серьезного сопротивления.

Кроме того, захватчики почему-то решили, что они с легкостью перевербуют большинство местных чиновников и полицейских, как это было на Донбассе и Луганщине. Впрочем, спецоперацию по нападению на восток Украины террористы готовили тщательно и с помощью многочисленных коллаборантов среди чиновников, накачкой населения и даже детей.

Некоторые боевики из отжатых Путиным квазиобразований приобщали к участию в боевых действиях своих подростков. Когда кое-кто из детей с оружием и "колорадской лентой" попал в объективы камер пропагандистов, у военных преступников появилась "гениальная" идея – более масштабно использовать несовершеннолетних. Отряды с детьми формировали в Луганске и Донецке из юношей, которые учились в военных лицеях. Поскольку подростков очень активно накачивали пропагандой, а на поля сражений возили вместо учебы, проблем с родителями детей ни у кого не возникало. Таким образом террористы решали многие свои проблемы:

в случае ликвидации малолетних террористов путинские пропагандисты могли бы рассказывать об "убийстве мирных детей украинскими военными";

получали дополнительное и мотивированное пушечное мясо здесь и сейчас;

надеялись на то, что бойцы ВСУ в случае ближнего боя не станут стрелять по детям, тогда как те хладнокровно застрелят любого;

потенциально могли бы получить большое количество профессиональных убийц, если те провоюют хотя бы несколько лет.

Армию детей создавали 8 лет

Быстрый анализ участия подростков в боевых действиях показал военным преступникам, что дети являются очень эффективными, поскольку отличаются выносливостью, чрезвычайной жестокостью и смелостью из-за непонимания реальности ситуации. Именно поэтому в 2016 году в России создали аналог гитлерюгенда под названием "Юнармия".

Задумкой Путина было воспитание малолетних террористов, которые бы вообще не имели совести. Готовить к вступлению в армию малолетних начинали еще с двух – трех лет. Отсюда и пошли все костюмчики НКВД в детских садах, лагеря с "патриотическим воспитанием", где вожатыми выступали рашисти с боевым опытом.

Набирать непосредственно в "Юнармию" начали детей с 8 до 18 лет. Поэтому, те, кому по состоянию на сейчас исполнилось 16-17, могли проходить обучение в течение 6 лет. Таких в нацистской организации насчитывают более 64 тысяч. И по меньшей мере тысяч 5 или 10 путинские приспешники точно смогут мобилизовать, поскольку детей в кремлевский Гитлерюгенд отдавали самые ярые рашисты. Кроме того, официально детей посылать на войну в Украину никто не собирается – в Кремле собираются говорить, что подростки проходят долгое воспитание где-то на границе. Потом, конечно, всегда можно объяснять матерям о "побежали добровольцами" и "Украинцы сами перешли границу и всех убили".

Что же касается того, смогут ли русские изменить ситуацию на фронте с помощью детей, то вряд ли. Во-первых, все эти дети, воспитанные на лозунгах "можем повторить", никогда не слышали артиллерийских залпов и не видели реальных последствий войны. Во-вторых, этих маленьких рашистов не обучали пользоваться боевой техникой, а пехотные подразделения необстрелянных юношей не способны усилить группировки, которые уже успешно гибнут в Украине.

Полноценно вооружить резервы, подготовить нужное количество техники и создать угрозу на каком-то из приоритетных направлений россияне банально не успеют, поскольку уже действующие группировки на это время могут прекратить свои существования.