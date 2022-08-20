Исключения для женщин будут те же, что и для мужчин. Стать на военный учет придется в любом случае, если есть соответствующая специальность. Подробнее об этом читайте в материале 24 канала .

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Будут ли исключения для женщин

Никаких исключений становиться на военный учет или становиться для женщин нет. Если женщина беременна, имеет детей, но относится к списку специалистов с востребованными профессиями, она все равно должна стать на учет.

Есть только общепринятые исключения, действующие как для мужчин, так и для женщин. Например, нельзя мобилизовать тех женщин, у которых трое несовершеннолетних детей или являются попечителями ребенка с инвалидностью.

Выезд за границу

Согласно законодательству, военнообязанные не могут уезжать за границу. Адвокат Виолета Монастырская в комментарии 24 каналу рассказала, что этот запрет теоретически должен касаться как мужчин, так и женщин.

Теоретически этот запрет должен касаться как мужчин, так и женщин, однако как это все будет работать на практике – уже вопрос времени,

– рассказала адвокат.

Но недавно заместитель министра обороны Анна Маляр заявила, что "никаких ограничений, связанных с мобилизацией, для пересечения границы женщинами нет и по состоянию на сегодняшний день такие ограничения не планируются".

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