Минобороны уже передало соответствующее предложение на проработку в другие министерства. После этого этим будет заниматься Верховная Рада. Заместитель министра обороны Анна Маляр 19 августа подробно объяснила, что означают возможные изменения в законодательстве об учете женщин.

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Какие изменения могут быть приняты:

Сокращение перечня специальностей и профессий, родственных соответствующим военно-учетным специальностям. После получения соответствующей специальности женщины берутся на военный учет военнообязанных – в соответствии с нынешними потребностями ВСУ.

Постановку на военный учет женщин, получивших такие специальности, призвали сделать добровольной.

Призвали определить, что организация взятия женщин на военный учет в Украине начнется не ранее чем через месяц после завершения особого периода в государстве.

Нужны ли сейчас армии новые специалисты

По словам Маляр, опыт развертывания воинских частей в полные штаты военного времени свидетельствует: сейчас у государства нет острой необходимости существенно увеличивать количество женщин на военном учете. Однако для ВСУ остается потребность в специалистах медицины, радиотехники и пищевых технологий.

Почему до сих пор учет женщин обязателен

Замминистра акцентировала, что обязательность военного учета женщин с определенной специальностью – это норма закона. Минобороны или Генштаб не имеют полномочий, позволяющих изменять закон или не соблюдать его.

От себя (Минобороны и Генштаба – 24 канал) мы подготовили предложения по этим изменениям в сторону добровольности и наш вариант законопроекта находится сейчас на согласовании в других министерствах – таков порядок. Но принимать окончательное решение будет Парламент,

– сказала Анна Маляр.

Она добавила, что с 2014 года ни одна женщина принудительно на фронт не попала.

Юристка объяснила – что значит взятие женщин на военный учет: смотрите видео