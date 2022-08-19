Міноборони вже передало відповідну пропозицію на опрацювання в інші міністерства. Після цього цим займатиметься Верховна Рада. Заступниця міністра оборони Ганна Маляр 19 серпня пояснила детально, що означають можливі зміни в законодавстві про облік жінок.

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Які зміни можуть ухвалити:

Скорочення переліку спеціальностей і професій, споріднених з відповідними військово-обліковими спеціальностями. Наразі після одержання відповідного фаху жінки беруться на військовий облік військовозобов'язаних – відповідно до нинішніх потреб ЗСУ.

Постановку на військовий облік жінок, які одержали такі спеціальності, закликали зробити добровільною.

Закликали визначити, що організація взяття жінок на військовий облік в Україні розпочнеться не раніше ніж через місяць після завершення особливого періоду в державі.

Чи потрібні зараз армії нові фахівці

За словами Маляр, досвід розгортання військових частин до повних штатів воєнного часу свідчить: зараз у держави немає гострої необхідності суттєво збільшувати кількість жінок на військовому обліку. Проте для ЗСУ залишається потреба у фахівцях медицини, радіотехніки та харчових технологій.

Чому досі облік жінок обов'язковий

Заступниця міністра акцентувала, що обов'язковість військового обліку жінок з певним фахом – це норма закону. Міноборони чи Генштаб не мають повноважень, які дозволяють змінювати закон або не дотримуватись його.

Від себе (Міноборони та Генштаб – 24 канал) ми підготували пропозиції щодо цих змін у бік добровільності й наш варіант законопроєкту перебуває зараз на погодженні в інших міністерствах – такий порядок. Але ухвалювати остаточне рішення буде Парламент,

– сказала Ганна Маляр.

Вона додала, що від 2014 року жодна жінка примусово на фронт не потрапила.

Юристка пояснила – що означає взяття жінок на військовий облік: дивіться відео