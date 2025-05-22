Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на комментарий юриста Дмитрия Франчука для УНИАН.

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Какие категории граждан не подлежат мобилизации

По закону, призыву подлежат те, кто не имеет законного основания для отсрочки или бронирования. Приоритет предоставляется военнослужащим с боевым опытом, а также штурмовикам, артиллеристам, саперам и операторам дронов.

В 2025 году существует ряд категорий граждан, которые не подлежат мобилизации. Среди них:

лица с инвалидностью I, II или III группы;

те, кого военно-врачебная комиссия (ВВК) признала непригодными к службе;

мужчины старше 60 лет;

граждане, которые осуществляют постоянный уход за нетрудоспособными родственниками;

родители трех и более детей;

те, у кого муж/жена или один из родителей имеют инвалидность I или II группы;

студенты дневной или дуальной формы обучения, а также аспиранты;

лица, осужденные за тяжкие преступления (в частности, умышленное убийство, сексуальные преступления);

люди, которые потеряли близкого родственника во время войны или были в плену.

Чтобы оформить отсрочку от мобилизации, необходимо собрать документы, которые подтверждают законное основание для ее получения. Перечень таких документов может отличаться. Например, если речь идет о семейных обстоятельствах, человек должен предоставить свидетельства о рождении детей, документы, подтверждающие инвалидность члена семьи, справку о составе семьи.

Важно! Чтобы получить отсрочку от мобилизации, нужно подать заявление на имя начальника ТЦК, где человек состоит на учете. В заявлении следует указать основание согласно статье 23 закона "О мобилизационной подготовке и мобилизации", указать перечень документов, а после этого пройти ВВК.

После подачи всех необходимых документов решение о предоставлении отсрочки принимает руководитель ТЦК.