Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на комментарий юриста Дмитрия Франчука для УНИАН.
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Какие категории граждан не подлежат мобилизации
По закону, призыву подлежат те, кто не имеет законного основания для отсрочки или бронирования. Приоритет предоставляется военнослужащим с боевым опытом, а также штурмовикам, артиллеристам, саперам и операторам дронов.
В 2025 году существует ряд категорий граждан, которые не подлежат мобилизации. Среди них:
лица с инвалидностью I, II или III группы;
те, кого военно-врачебная комиссия (ВВК) признала непригодными к службе;
мужчины старше 60 лет;
граждане, которые осуществляют постоянный уход за нетрудоспособными родственниками;
родители трех и более детей;
те, у кого муж/жена или один из родителей имеют инвалидность I или II группы;
студенты дневной или дуальной формы обучения, а также аспиранты;
лица, осужденные за тяжкие преступления (в частности, умышленное убийство, сексуальные преступления);
люди, которые потеряли близкого родственника во время войны или были в плену.
Чтобы оформить отсрочку от мобилизации, необходимо собрать документы, которые подтверждают законное основание для ее получения. Перечень таких документов может отличаться. Например, если речь идет о семейных обстоятельствах, человек должен предоставить свидетельства о рождении детей, документы, подтверждающие инвалидность члена семьи, справку о составе семьи.
Важно! Чтобы получить отсрочку от мобилизации, нужно подать заявление на имя начальника ТЦК, где человек состоит на учете. В заявлении следует указать основание согласно статье 23 закона "О мобилизационной подготовке и мобилизации", указать перечень документов, а после этого пройти ВВК.
После подачи всех необходимых документов решение о предоставлении отсрочки принимает руководитель ТЦК.