Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на коментар юриста Дмитра Франчука для УНІАН.

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Які категорії громадян не підлягають мобілізації

За законом, призову підлягають ті, хто не має законної підстави для відстрочки або бронювання. Пріоритет надається військовослужбовцям із бойовим досвідом, а також штурмовикам, артилеристам, саперам та операторам дронів.

У 2025 році існує низка категорій громадян, які не підлягають мобілізації. Серед них:

особи з інвалідністю І, ІІ або ІІІ групи;

ті, кого військово-лікарська комісія (ВЛК) визнала непридатними до служби;

чоловіки віком понад 60 років;

громадяни, які здійснюють постійний догляд за непрацездатними родичами;

батьки трьох і більше дітей;

ті, у кого чоловік/дружина або один із батьків мають інвалідність І чи ІІ групи;

студенти денної або дуальної форми навчання, а також аспіранти;

особи, засуджені за тяжкі злочини (зокрема, умисне вбивство, сексуальні злочини);

люди, які втратили близького родича під час війни або були в полоні.

Щоб оформити відстрочку від мобілізації, необхідно зібрати документи, які підтверджують законну підставу для її отримання. Перелік таких документів може відрізнятися. Наприклад, якщо йдеться про сімейні обставини, чоловік має надати свідоцтва про народження дітей, документи, що підтверджують інвалідність члена родини, довідку про склад сім'ї.

Важливо! Щоб отримати відстрочку від мобілізації, потрібно подати заяву на ім'я начальника ТЦК, де чоловік перебуває на обліку. У заяві слід вказати підставу згідно зі статтею 23 закону "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію", зазначити перелік документів, а після цього пройти ВЛК.

Після подання всіх необхідних документів рішення про надання відстрочки ухвалює керівник ТЦК.