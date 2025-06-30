Какие правила мобилизации людей с инвалидностью существуют и что нужно знать, передает 24 Канал.
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Подлежат ли призыву люди с инвалидностью
По законодательству украинцы с удостоверением лица с инвалидностью имеют право на отсрочку и не подлежат призыву. Это не зависит от группы, подгруппы, диагноза и продолжительности заболевания. Мобилизовать не могут ни с 1, ни 2, ни с 3 группой инвалидности.
Также мужчины с соответствующим удостоверением имеют право на пересечение государственной границы.
Стоит знать, что лица с инвалидностью могут получать повестки. Работники ТЦК могут проверять таких мужчин и отправлять их на медосмотр. В случае получения повестки стоит выполнить все требования и показать документы об отсрочке, чтобы не получить штраф.
Однако, есть несколько случаев, когда мобилизация мужчины с инвалидностью все же возможна:
- Если отсрочка не оформлена официально. Только наличие удостоверения не дает оснований для отсрочки, для ее оформления нужно обратиться в ТЦК или подать заявление через Резерв+.
- Если во время пересмотра инвалидность не была подтверждена.
- Если гражданин подписал контракт. Призыв граждан с инвалидностью возможен только на добровольной основе.
К слову, ранее мы писали, какие документы нужны, чтобы получить отсрочку.