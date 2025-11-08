Возможна ли мобилизация мужчин после 55 лет

В Украине продлили военное положение и всеобщую мобилизацию до 3 февраля 2026 года. В этот период в армию могут забрать военнообязанных мужчин в возрасте до 60 лет.

В соответствии с законодательством, граждане за 55 лет, пригодные к военной службе по состоянию здоровья, подлежат мобилизации. Однако есть определенные нюансы, передает 24 Канал.

Когда мужчин после 55 лет могут мобилизовать?

На практике мужчин за 55 лет не отправляют служить в штурмовые подразделения или на передовую. Их обычно привлекают в тыловые части – на должности водителей, логистов и тому подобное.

Есть категории мужчин после 50 лет, которых не могут мобилизовать. К ним относятся лица, которые имеют бронирование, отсрочку или полное освобождение от службы, в частности те, что:

признаны непригодными к военной службе по состоянию здоровья;

имеют инвалидность любой группы;

воспитывают трех и более несовершеннолетних детей;

осуществляют уход за родственниками с инвалидностью;

другие категории, определенные законом;

самостоятельно воспитывают ребенка до 18 лет, если второй из родителей: умер, лишен прав, пропал без вести, объявлен умершим, в тюрьме и т.д;

являются опекунами, попечителями, приемными родителями, родителями-воспитателями ребенка с инвалидностью до 18 лет;

воспитывают ребенка с тяжелыми заболеваниями (перечень в законе), но которому не установлена инвалидность.;

воспитывают совершеннолетнего ребенка с инвалидностью I или II группы;

имеют ребенка до 18 лет и мужа/жену, служащих в армии;

были лишены личной свободы в результате агрессии России;

другие категории, предусмотренные законом.

