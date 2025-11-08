Чи можлива мобілізація чоловіків після 55 років

В Україні продовжили воєнний стан і загальну мобілізацію до 3 лютого 2026 року. У цей період до війська можуть забрати військовозобов'язаних чоловіків віком до 60 років.

Відповідно до законодавства, громадяни за 55 років, придатні до військової служби за станом здоров'я, підлягають мобілізації. Однак є певні нюанси, передає 24 Канал.

Коли чоловіків після 55 років можуть мобілізувати?

На практиці чоловіків за 55 років не відправляють служити до штурмових підрозділів чи на передову. Їх зазвичай залучають до тилових частин – на посади водіїв, логістів тощо.

Є категорії чоловіків після 50 років, яких не можуть мобілізувати. До них належать особи, які мають бронювання, відстрочку або повне звільнення від служби, зокрема:

визнані непридатними до військової служби за станом здоров'я;

мають інвалідність будь-якої групи;

виховують трьох і більше неповнолітніх дітей;

здійснюють догляд за родичами з інвалідністю;

інші категорії, визначені законом;

самостійно виховують дитину до 18 років, якщо другий з батьків: помер, позбавлений прав, зниклий безвісти, оголошений померлим, у в'язниці тощо;

є опікунами, піклувальниками, прийомними батьками, батьками-вихователями дитини з інвалідністю до 18 років;

виховують дитину з тяжкими захворюваннями (перелік у законі), але якій не встановлено інвалідність.;

виховують повнолітню дитину з інвалідністю I чи II групи;

мають дитину до 18 років та чоловіка/дружину, що служать у війську;

були позбавлені особистої свободи внаслідок агресії Росії;

інші категорії, передбачені законом.

