Так, кто именно может не проходить военно-врачебную комиссию, указано в постановлении Кабинета Министров от 7 июня 2024 года, передает 24 Канал.
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Кому не надо проходить ВВК
Не обязаны проходить военно-врачебную комиссию:
- мужчины от 18 до 25 лет, которые не проходили срочную службу и не закончили военную кафедру. Так, согласно постановлению Кабмина, во время военного положения направление призывников на ВВК для прохождения медицинского осмотра осуществляется исключительно в случае их принятия на военную службу в добровольном порядке.
- Забронированные от мобилизации. Так, процедура предоставления отсрочки от призыва на военную службу по мобилизации в связи с бронированием, и отсрочки, предусмотренной подпунктами 16 – 23 пункта 1 приложения 5, не предусматривает направление на ВВК для прохождения медосмотра.
- лица, исключенные с воинского учета. В частности, граждане, достигшие предельного возраста для пребывания в запасе, исключены по состоянию здоровья, осужденные за тяжкие и особо тяжкие преступления.