Так, хто саме може не проходити військово-лікарську комісію, зазначено у постанові Кабінету Міністрів від 7 червня 2024 року, передає 24 Канал.

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Кому не треба проходити ВЛК

Не зобов'язані проходити військово-лікарську комісію: