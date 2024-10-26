Так, кому не обов'язково йти в ТЦК для оновлення даних, раніше пояснив представник Генштабу ЗСУ полковник Юрій Глущенко в інтерв'ю NV.

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Кому не потрібно йти в ТЦК

Представник Генштабу зазначив, якщо громадянин віком від 18 до 60 років виключений з військового обліку і це зазначено в відповідних державних реєстрах, у його військовому квитку, йому не потрібно приходити в ТЦК для оновлення своїх даних.

Водночас полковник наголосив, що під час дії правового режиму воєнного стану і мобілізації кожен чоловік повинен мати при собі військово-обліковий документ із відповідними відмітками.

Якщо в цьому документі немає відмітки, що він виключений з військового обліку, то під час перевірки цих документів до цього громадянина виникнуть питання з боку працівників ТЦК для уточнення,

– підкреслив Юрій Глущенко.

Тож якщо чоловік був виключений з військового обліку, але відповідному запису у військовому квитка немає, доведеться звернутися до ТЦК, аби отримати його.