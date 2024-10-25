Про це повідомляє полковник Дмитро Маруха, заступник керівника Волинського обласного ТЦК та СП, керівник сектору мобілізаційної та оборонної роботи.

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Високі показники та прозорість роботи ТЦК на Волині

У Луцьку 16 жовтня відбувся круглий стіл "Захист прав людини в умовах воєнного стану у Волинській області: виклики та перспективи під час мобілізації". Захід відбувся у приміщенні наукової бібліотеки імені Олени Пчілки.

На ньому зокрема повідомили про високі показники оновлення даних серед військовозобов’язаних у регіоні.

Можна сказати, що на Волині, згідно зі статистикою, – найкращий відсоток з оновлення даних військовозобов’язаних,

– каже полковник Дмитро Маруха.

Він підкреслив, що ТЦК та СП діє в області лише у межах законодавства.

Хочу наголосити: військовозобов’язаний, який має право на відстрочку, який напише заяву, надасть підтверджувальні документи, служити не буде. Головне – представити всі документи,

– додав він.

Представники поліції, суду, ТЦК та СП, обласної військової адміністрації та міської ради, юристи обговорили на зустрічі, які є перспективи й виклики мобілізації в регіоні.

Нагадаємо, у Львові затримали посадовця Сихівського районного ТЦК за отримання хабаря у розмірі двох тисяч доларів від військового. Він запевняв, що за хабар допоможе тому уникнути покарання за перебування на службі у стані наркотичного сп'яніння.