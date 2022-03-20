Во время эфира телеканала "Рада" Анна Маляр отметила, что в Украине действительно идет мобилизация. Президент, то есть Верховный главнокомандующий, устанавливает количество лиц, которое должны мобилизовать за определенную волну. Эта цифра, передает 24 канал, – секретная.

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Информация об активной мобилизации временно перемещенных лиц – фейк

В то же время она добавила, что сама мобилизация происходит с одинаковой интенсивностью по абсолютно всем регионам нашей страны.

Сейчас распространяется много информации, что якобы в западном регионе больше мобилизуют временно перемещенных лиц, чем местных. Это совершенно не так,

– подчеркнула она.

Заместитель министра добавила, что была в командировке в западном регионе и знает о ситуации там. В частности среди всех мобилизованных на Западе Украины:

90% – местное население;

10% – люди, которые временно перемещены в регион.

Также Анна Маляр отметила, что оккупанты уничтожили большую часть центров подготовки. Там, собственно, мобилизованные должны были бы учиться пользоваться оружием, и только после этого их отправляли на фронт. Поэтому сам процесс обучения сейчас усложнен.

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