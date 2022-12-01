Такое заявление выдал полномочный представитель Путина в Уральском округе Владимир Якушев на встрече с мобилизованными в Свердловской области. Заявления чиновника цитируют российские СМИ, сообщает 24 канал.

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Что предлагает Якушев

По словам Владимира Якушева, помощь семьям тех, кто с высокой вероятностью уже не вернется в Россию, должна быть якобы не навязчивой и излишней. То есть семьи мобилизованных не должны получать слишком много дров, полотенец или баранов. Не нужно баловать россиян.

Якушев говорит, что помощь семьям мобилизованных не должна "нарушать семейную ауру", а к каждой семье нужно искать подход – ну не всем дрова раздавать.

Российским чиновникам придется готовить больше дров

Сеть неоднократно удивляла "помощь" представителей местных властей в разных регионах России семьям мобилизованных. Одним раздавали дрова, другим полотенца и постельное белье, другим живым баранам. Вариантов немало.

Официально в Кремле говорят, что так называемая "частичная мобилизация" завершилась якобы 31 октября, однако мужчины продолжают получать повестки. Более того, по данным Генштаба ВСУ, с 10 декабря на территории России и временно оккупированных территорий может начаться новая волна мобилизации, правда, скрытой.

Однако во избежание беспорядков в России уже запрещают протесты, учитывая предыдущий опыт "долевой" мобилизации, когда в ряде регионов вспыхнули локальные протесты, ведь многие россияне поддерживают войну в Украине, пока Кремль не решил отправить воевать именно их.

Кроме того, объявление мобилизации привело к массовому выезду мужчин из России за границу. Очевидно, чтобы избежать новой волны бегства россиян, Кремль решил проводить новую волну призыва скрыто.

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