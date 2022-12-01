Таку заяву видав повноважений представник Путіна в Уральському окрузі Владімір Якушев на зустрічі з мобілізованими у Свердловській області. Заяви чиновника цитують російські ЗМІ, повідомляє 24 канал.

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Що пропонує Якушев

За словами Владіміра Якушева, допомога родинам тих, хто з високою ймовірністю вже не повернеться до Росії, має бути нібито не нав'язливою та зайвою. Тобто родини мобілізованих не мають отримувати забагато дров, рушників чи баранів. Не потрібно балувати росіян.

Якушев каже, що допомога родинам мобілізованих не повинна "порушувати сімейну ауру", а до кожної родини треба шукати підхід – ну не всім же дрова роздавати.

Російським чиновникам доведеться готувати більше дров

Мережу неодноразово дивувала "допомога" представників місцевої влади у різних регіонах Росії родинам мобілізованих. Одним роздавали дрова, іншим рушники та постільну білизну, іншим живих баранів. Варіантів є чимало.

Офіційно в Кремлі кажуть що так звана "часткова мобілізація" завершилася нібито 31 жовтня, однак чоловіки продовжують отримувати повістки. Ба більше, за даними Генштабу ЗСУ, з 10 грудня на території Росії та тимчасово окупованих територій може розпочатися нова хвиля мобілізації, щоправда, прихованої.

Однак для уникнення заворушень, у Росії вже забороняють протести, враховуючи попередній досвіт "часткової" мобілізації, коли в низці регіонів спалахнули локальні протести, адже чимало росіян підтримувати війну в Україні, поки Кремль не вирішив відправити воювати саме їх.

Крім того, оголошення мобілізації призвело до масового виїзду чоловіків з Росії за кордон. Вочевидь, для уникнення нової хвилі втечі росіян, Кремль вирішив проводити нову хвилю призову приховано.

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