Нові заяви диктатора цитують російські ЗМІ, повідомляє 24 канал. Путін вирішив поговорити про "інтеграцію" тимчасово окупованих територій у склад Росії.

Зверніть увагу Токаєв заручився підтримкою Сі Цзіньпіна та Ердогана, аби відсторонитись від Путіна, – WP

Що там знову наговорив Путін

За словами диктатора, тимчасово окуповані території України повинні "врости в російську реальність" і буцімто "відчути переваги" від життя в Росії. Мабуть, перевагами є життя в окупації, фільтрації, відсутність комунікації та свободи слова тощо.

Путін цинічно заявив, що мешканці тимчасово окупованих територій нібито є "російськими", тому країна-окупант повинна "інтегрувати ці регіони у своє наукове поле". Для цього диктатор пропонує проводити "роботу з людьми". Мовою Кремля це проведення фільтрації та репресій, залякування мирних мешканців захоплених територій.

А ще диктатор заявив, що 1 грудня повинна завершитися демобілізація студентів на аспірантів з тимчасово окупованих територій Донеччини та Луганщини. Та ні в кого не виникло питань, чому їх змусили воювати за "рускій мір". Та й зважаючи на те, наскільки далекий Путін від реальності, ця заява, найімовірніше, є брехнею.

Цікаво, що диктатор вирішив заявити про необхідність продовження навчання студентів, вивезених з правобережжя Херсонської області. Однак про поразку в Херсоні Путін вирішив змовчати і навіть нічого не зміг придумати для виправдання цього. Не те що б хтось в Україні чи у світі повірив у такі заяви, але ситуація показова – диктатор воліє взагалі обходити тему поразки на Херсонщині як і те, що окупанти з лівого берега щодня атакують житлові квартали міста.

Цікаво – тим часом Лавров також робить дивні заяви: дивіться відео