Відбуватиметься це в міру того, як міжнародні санкції, глобальний відхід від викопного палива та поглиблення політичної ізоляції підривають економічну могутність Росії.

Цікаво Кінець російського впливу в Центральній Азії: чому попереду боротьба між ЄС і Китаєм

Приклад Казахстану

Зокрема помітно відходити від сфери впливу Росії почав Казахстан. Так, ця розгалужена центральноазіатська нафтова держава поглибила зв’язки з Китаєм, Туреччиною, та Європою. Ба більше Казахстан:

прийняв у себе сотні західних компаній, які покинули ринок Росії,

прийняв у себе десятки тисяч росіян, які тікали від мобілізації,

диверсифікував свої нафтові маршрути,

заморозив низку проєктів з Росією через санкції,

вийшов із угоди СНД про валютний комітет.

Зауважимо, що для Європи країни Центральної Азії, зокрема Казахстан, є альтернативним джерелом енергії для заміни російських вуглеводнів. Зокрема регіон відвідав помічник держсекретаря США Дональд Лу та запропонував 25 мільйонів доларів для розширення торговельних шляхів і залучення інвестицій. За словами Держдепартаменту, ця поїздка була спрямована на підтримку їхньої незалежності та територіальної цілісності.

Касим-Жомарт Токаєв відсторонюється від Путіна

Також показовими є зустрічі президента Казахстану Касима-Жомарта Токаєва зі світовими лідерами. З деякими з них – вперше за тривалий час.

Так, вперше за 7 років він зустрівся з президентом Франції Еммануелем Макроном у Парижі, щоб обговорити поглиблення економічних, енергетичних і освітніх зв’язків. У вересні ж він зустрівся з головою КНР Сі Цзіньпіном. Зауважимо, що лідер Китаю здійснив свій перший візит за межі власної країни після пандемії, щоб зустрітися з Токаєвим в Астані.

Під час зустрічі Китай прямо пообіцяв підтримувати територіальну цілісність Казахстану. Як зазначають у виданні, подібну обіцянку дав й президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган під час візиту в жовтні.

За словами WP, Токаєв також неодноразово висловлював підтримку Казахстаном територіального суверенітету України. Ба більше, казахи співпереживають долі нашої держави і проводять з нею паралелі. Адже Північ їхньої держави став домом для значної кількості етнічного російського населення.

Після всіх образ на адресу Казахстану з боку російських офіційних осіб, проти територіальної цілісності Казахстану, люди дуже обережно ставляться до Росії. Порушення територіальної цілісності України також пов'язане з казахстанським суспільством, тому що вони бояться, що те саме може статися з Казахстаном, зокрема на північній території Казахстану.

– розповів політолог Дімаш Альжанов.

Відносини Казахстану та Росії

Російський опозиційний журналіст Ігор Яковенко вважає, що Токаєв зараз перебуває в ситуації, коли не може демонстративно обірвати зв'язки з Кремлем. Адже він розуміє непередбачуваність диктатора та має великий сухопутний кордон з Росією, який взагалі не охороняють. Попри це він усе далі відходитиме від Путіна.

Ексміністр МЗС України Павло Клімкін вважає, що Токаєв й надалі буде їздити до Москви й Петербурга. Однак при цьому Казахстан дуже сподівається на перемогу України, адже добре усвідомлює можливі загрози від Кремля.

Зазначимо, що раніше Касим-Жомарт Токаєв пішов у відкриту конфронтацію з російським диктатором Путіним, коли просто перед ним відмовився визнавати легітимність так званих "ДНР" та "ЛНР". Також він заявив, що не Росія врятувала Казахстан, тож кланятися в ноги його країна не буде.

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