Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW) за 19 сентября на фоне сообщений о том, что Россия может объявить очередную волну мобилизации после украинского вторжения в Курскую область в августе 2024 года.

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Мобилизация в России – маловероятна

Российский диктатор Владимир Путин отклонил просьбу вражеского Минобороны компенсировать потери России, объявив еще одну волну мобилизации весной 2024 года, чтобы избежать политических расходов, связанных с призывом в запас. С тех пор Путин остается преданным своей кампании, ограничивая мобилизационный потенциал России.

The Wall Street Journal со ссылкой на источники писало, что Путин заявил о намерении привлекать только тех, кто добровольно подписал контракт на военную службу, но все больше российских чиновников убеждены, что мобилизация неизбежна. Источник добавил, что нынешняя численность российских войск недостаточна для оккупации Украины.

В то же время Песков продолжает уверять, что Россия вербует контрактников и добровольцев и что этих сил достаточно для ведения войны. Отмечается, что Путин избегал объявления очередного частичного мобилизационного призыва резервистов после своего решения мобилизовать 300 тысяч военных в конце сентября 2022 года.

Российские оппозиционные СМИ сообщали, что источники, близкие к российскому правительству, утверждали, что Москва вынашивала идею мобилизации сразу после начала операции ВСУ в Курской области, но российский Кабинет министров и связанные с Кремлем бизнесмены выступили против подобных мер.

Специалисты говорят, что Путин не воспользовался украинским наступлением как возможностью заставить российское общество мобилизоваться в ближайшей и среднесрочной перспективе, вместо этого решил сформировать новые нерегулярные формирования и расширить усилия по вербовке российских добровольцев.

Кремль и Минобороны России особенно шокировали российское общество объявлением о частичной мобилизации в конце сентября 2022 года, и Путин, вероятно, стремится избежать негативной реакции общества в ответ на новую волну мобилизации на этот раз,

– говорится в отчете.